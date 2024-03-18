Новую школу продолжают строить в микрорайоне Сухарево подмосковных Мытищ

Строители приступили к возведению третьего этажа здания новой школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, в микрорайоне Сухарево в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительство нового образовательного учреждения ведется в рамках национального проекта «Образование». В настоящий момент на объекте более ста рабочих, а также шесть единиц стройтехники. На объекте также продолжается кладка наружных стен первого этажа, монтаж инженерных сетей.

Согласно проектному решению, в четырехэтажном здании школы площадью почти восемнадцать тысяч квадратных метров обустроят просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую с пищеблоком полного цикла. Завершить строительство планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.