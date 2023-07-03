Новую школу продолжают строить в поселке Развилка Ленинского округа

Напоминаем, что строительство данного учреждения стартовало в этом году, а завершить планируется уже к сентябрю 2024 года. Сейчас на объекте трудятся шестьдесят рабочих, а также задействовано четыре единицы спецтехники.

В здании площадью почти двадцать тысяч квадратных метров будет обустроено пять этажей, один подземный. Возле школы в планах открыть плодово-ягодный питомник, который станет опытной зоной для учеников. Ожидается, что данная общеобразовательная школа станет второй в поселке Развилка.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья.