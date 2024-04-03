Новую школу продолжают возводить в подмосковном Жуковском

Строительная готовность школы, рассчитанной на тысячу сто мест, в пятом микрорайоне Жуковского составляет уже более пятидесяти процентов, открытие объекта планируется уже 1 сентября этого года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Примечательно, что строительство данного образовательного объекта ведется в рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы Московской области.

Так, в настоящее время на объекте более ста семидесяти рабочих, а также пять единиц техники. Ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж инженерных сетей, также строители приступили к отделке помещений.

Примечательно, что в четырехэтажном здании школы разместят блоки начальной школы на четыреста учащихся и основной школы на семьсот учащихся.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на данный момент в Подмосковье есть спрос примерно на две тысячи педагогов.