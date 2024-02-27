Новую школу продолжают возводить в Раменском городском округе

Порядка ста сорока строителей занимаются возведением здания нового образовательного учреждения, рассчитанного на 550 учеников, на улице Высоковольтная в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент на объекте уже завершен монтаж несущих конструкций надземной части здания. Выполняется устройство кровли, монтаж систем электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, монтаж окон и витражных систем.

Ожидается, что в трехэтажном здании на площади более 11 тысяч квадратных метров разместят блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами. Открытие новой школы запланировано на 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году на территории Подмосковья откроют более семидесяти школ и детских садов.