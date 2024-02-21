Новую школу с библиотечным центром планируют построить в Подмосковье

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на строительство новой школы, рассчитанной на тысячу шестьсот пятьдесят учеников, в рамках комплексного развития территории в ЖК «Люберцы».

Отмечается, что на участке размером чуть менее трех гектаров девелопер возведет здание переменной этажности от двух до четырех этажей. Площадь школы составит более 22 тыс. кв. метров, здесь смогут одновременно учиться по 6 параллелей с 1 по 11 классы.

Особенностью школы станет библиотечный центр с интерактивными зонами общей площадью чуть менее одной тысячи метров, который займет три этажа. На первом появится читальный зал для 39 детей начальной школы, основной зал на 78 мест оборудуют этажом выше, а на верхнем уровне обустроят поточную аудиторию, которую можно будет трансформировать в два кабинета для аудирования.

Архитектурный облик здания получит форму разомкнутого квадрата, фасады школы оформят в лаконичном стиле, гармонирующем с окружающей застройкой. В едином стиле выполнят оформление окон, угловых блоков и входной группы — их отделают коричневой клинкерной плитной под кирпич с добавлением желтого и оранжевого цветов в качестве ярких акцентов.

Во внутреннем дворе школы благоустроят площадку для общих школьных мероприятий и зону для спокойного времяпрепровождения. За его пределами появится большой спортивный комплекс под открытым небом с футбольным полем размером 60 на 30 метров, площадками для волейбола и баскетбола, прорезиненной беговой дорожкой, полосой препятствий, зоной для прыжков в длину и высоту.

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