Губернатор Подмосковья проверил ход строительства нового кампуса в составе Техлицея им. В. И. Долгих

В 2024 году в Техлицее им. В. И. Долгих в Истре построят три кампуса, при этом корпус для проживания преподавателей в одном из трех образовательных кластеров Подмосковья введут в эксплуатацию уже к началу учебного года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход проведения работ.

«Высококлассные преподаватели везде нарасхват. Необходимо предоставлять особые условия преподавания, проживания, заботиться о каждом. Новый кампус, я надеюсь, позволит нам обеспечить высокий уровень образования. Технолицей должен стать флагманской площадкой для обмена опытом с другими школами. Также мы заложили здесь еще два кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов. У нас действует грантовая программа для детей, которую поддерживает «Норникель». Владимир Потанин со своим фондом также оказал нам заметную помощь», — отметил губернатор.

В составе кластера есть школа и детский сад, стадион с подогревом поля и трибунами, детские игровые и спортивные площадки, а также две парковки. В образовательном учреждении ведется предметное обучение на русском и английском языках, ученики также изучают китайский. Среди педагогов есть 26 носителей из Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, Китая и других стран, выпускники МГИМО, МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, РУДН и ГИТИСа.

Представитель подрядчика Сергей Разумаков уточнил, что учителя будут проживать в трехэтажном здании, работы в котором завершатся в августе. Сейчас оно готово на 45%, там обустроят 37 одно-, двух- и трехместных номеров.

«С нетерпением ждем открытия кампуса, потому что преподавательский состав у нас из 30 регионов России и девяти стран мира. И, безусловно, в рамках приемной кампании уже задают вопросы — когда построят кампусы для детей, на это большой запрос. Сегодня у нас обучаются ребята из 16 регионов, но мы надеемся, что география будет расширяться. Очень востребована стипендиальная программа, благодаря которой у старшеклассников есть возможность обучаться бесплатно. Сейчас идет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников», — отметила директор Технолицея им. В. И. Долгих Екатерина Сизинцева.

В лицее у школьников есть возможность изучать программирование, робототехнику, вычислительные системы, киберспорт, информационную безопасность и законодательную базу по IT-направлению, а также технологии БПЛА, геймификации и прототипированию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.