Новую школу в скором времени введут в эксплуатацию в подмосковном Орехово-Зуево

По результатам проведенной проверки Главного управления государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии проектной документации школы, рассчитанной на 550 учеников, в городском округе Орехово-Зуево.

Теперь застройщик МКУ «Управление капительного строительства» может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод школы в эксплуатацию. Данный проект реализован в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Площадь застройки превышает 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже размещены блоки начальной и основной школы, кабинеты домоводства, мастерские, спортивный зал начальной школы, медпункт и пищеблок с обеденным залом на 200 посадочных мест. А также помещения для педагогов и администрации школы.

Второй этаж занимают учебные кабинеты, актовый зал на 200 посадочных мест с эстрадой, кинопроекционная, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 200 посадочных мест, зона IT, а также спортзал. А на третьем этаже находится второй уровень библиотечного центра, учебные классы и технические помещения.