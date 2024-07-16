Новые автоцистерны закупили для лесных пожарных в Московской области

Две единицы АЦ 3.0-40 на базе шасси МАЗ пополнили автопарк лесопожарной техники в Подмосковье в рамках плановой поставки для модернизации материально-технической базы специализированной лесопожарной техники ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Автоцистерна — основная „боевая“ единица лесопожарных формирований. А поступившие сейчас новые машины на базе МАЗов еще и обладают повышенной проходимостью. Они оснащены пожарным и водоподающим оборудованием. Имеют возможность транспортировки расчета группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете добавили, что автоцистерны также оснащены техническим средством контроля ГЛОНАСС, что позволяет контролировать их местонахождения и своевременно направлять МАЗы к месту возгорания для оперативного тушения огня. В 2024 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесопожарным формированям областного Комлесхоза передадут еще 12 единиц спецтехники, в том числе, пожарные автоцистерны, седельные тягачи с полуприцепами и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.