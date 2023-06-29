Новые дома для программистов возводят в подмосковной Дубне

В квартале С-3, который расположен на территории Российского центра программирования (РЦП) в Дубне, продолжается возведение домов для программистов. Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора проверили ход строительства жилого дома № 2, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что жилой дом будет рассчитан на 108 квартир. Его начали строить в декабре 2021 года, завершить все работы планируют этой зимой. Строители на данный момент продолжают устраивать монолитный каркас здания.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.