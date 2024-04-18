Новые камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через железнодорожные пути, установили в Подмосковье

В Подмосковье с начала 2024 года на трех железнодорожных станциях установили камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути, работы провели в рамках реализации комплекса мер по обеспечению безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что новые камеры появились на станциях Загорянская в Щелкове, Хорошево в Коломне и на перегоне Шереметьево — Лобня. В общей сложности в регионе уже функционируют 119 таких камер.

«С начала года с помощью камер зафиксировали более 90 нарушений правил перехода. <…> Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.