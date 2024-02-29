Новые меры поддержки бойцов СВО и их семей ввели в Подмосковье

Теперь в Подмосковье доступна бесплатная путевка в центр реабилитации «Ясенки» не только бойцу, но и одному из членов его семьи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу, и поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Также теперь во время реабилитации и после боец будет бесплатно получать нужное ему техническое средство реабилитации. В ведомстве также напомнили, что центр оснащен передовым оборудованием. Для каждого здесь есть индивидуальная программа реабилитации, которую составляют специалисты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с близкими бойцов полка Московской области, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.