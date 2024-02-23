Андрей Воробьев пообщался с близкими бойцов полка Московской области, которые сейчас на СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с мамами, женами и детьми бойцов, которые приехали в подмосковный Красногорск для того, чтобы пообщаться со своими мужчинами с помощью телемоста.

«Спасибо Министерству обороны, которое помогло нам обеспечить общение с ребятами из полка Московской области. Это всегда очень волнительно и трогательно. Семьи очень хотят увидеть своих близких, и нам важно ребят поддержать, вдохновить. В первый раз мы проводили телемост в Наро-Фоминске, тогда собралось человек 100 — тоже семьи с детьми. Сейчас это уже третье включение, потому что запрос большой», — отметил Андрей Воробьев.

Напоминаем, что набор в полк Московской области начался в конце октября прошлого года. В его состав вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе, прошедшие «горячие точки». Слаживание осуществлялось под командованием инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Каждый доброволец полка получил выплату в 1 миллион рублей.

Также бойцам полка Московской области предоставляются льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Регион помогает подразделению с дополнительным оснащением обмундированием, амуницией и медикаментами.

«Я чувствую перед вами большую ответственность. Мы тоже молимся и верим в наших ребят. Каждый на своем месте должен делать максимум. И наше общение, и гуманитарная помощь, и военно-техническая — все имеет значение», — сказал Воробьев.

В общении с губернатором женщины отметили, что возможность увидеться с дорогими им людьми — это лучший подарок.