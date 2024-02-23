Андрей Воробьев пообщался с близкими бойцов полка Московской области, которые сейчас на СВО
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с мамами, женами и детьми бойцов, которые приехали в подмосковный Красногорск для того, чтобы пообщаться со своими мужчинами с помощью телемоста.
«Спасибо Министерству обороны, которое помогло нам обеспечить общение с ребятами из полка Московской области. Это всегда очень волнительно и трогательно. Семьи очень хотят увидеть своих близких, и нам важно ребят поддержать, вдохновить. В первый раз мы проводили телемост в Наро-Фоминске, тогда собралось человек 100 — тоже семьи с детьми. Сейчас это уже третье включение, потому что запрос большой», — отметил Андрей Воробьев.
Напоминаем, что набор в полк Московской области начался в конце октября прошлого года. В его состав вошли офицеры, прапорщики и рядовые, в том числе, прошедшие «горячие точки». Слаживание осуществлялось под командованием инструкторов с опытом участия в боевых действиях. Каждый доброволец полка получил выплату в 1 миллион рублей.
Также бойцам полка Московской области предоставляются льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Регион помогает подразделению с дополнительным оснащением обмундированием, амуницией и медикаментами.
«Я чувствую перед вами большую ответственность. Мы тоже молимся и верим в наших ребят. Каждый на своем месте должен делать максимум. И наше общение, и гуманитарная помощь, и военно-техническая — все имеет значение», — сказал Воробьев.
В общении с губернатором женщины отметили, что возможность увидеться с дорогими им людьми — это лучший подарок.
«На связь мы иногда выходим, но супруга я не видела с ноября прошлого года, как он ушел. Эмоции, конечно, переполняют, до сих пор не могу отойти. Мы друг без друга никуда, но он принял такое решение. Вместе с сыном гордимся и поддерживаем нашего папу, он — настоящий патриот. Я хочу сказать от жен, сестер, матерей вам, Андрей Юрьевич, большое спасибо! Вы создали этот полк, вы его поддерживаете и финансово, и гуманитарно. Именно за поддержку огромное спасибо!», — поделилась супруга бойца.