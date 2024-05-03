Новые меры социальной поддержки введут в Подмосковье с 1 июня

В Подмосковье уже с 1 июня введут новые меры поддержки для работников и помощников по уходу за инвалидами, аналогичные мерам, которые сейчас действуют для врачей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства региона Людмила Болатаева отметила, что будут введена ежемесячная компенсация аренды квартиры для работников и семей, которые не имеют собственного жилья в регионе. Сотрудник будет получать — 20 тысяч рублей, а семья — 30 тысяч рублей. А для поддержки молодых специалистов и реабилитологов будут введены две ежегодные выплаты — 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.

«Также мы запускаем программу, как в здравоохранении, «Приведи друга». Если в наше социальное учреждение по такой рекомендации придет работать врач — за него сотрудник получит 40 тысяч рублей, за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами — 20 тысяч рублей», — прокомментировала Болатаева.

Ожидается, что всего же новые меры поддержки охватят почти пятьдесят подмосковных учреждений и порядка полутора тысяч специалистов, работающих с инвалидами.

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