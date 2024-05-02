Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятино актуальные вопросы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с жителями Селятино и обсудил с ними наиболее актуальные для них вопросы. В числе поднятых тем — дорога до агрохаба, коммунальная инфраструктура и здравоохранение.

«Дорога. Чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни — проведем реконструкцию существующего примыкания к ЦКАД. Что касается строительства дороги вдоль ж/д путей — получили отказ от РЖД и Автодора», - сообщил глава региона.

По словам губернатора, отказ был обоснован тем, что речь идет об участке с потенциально высокой аварийностью. Кроме того, на территории не хватит места для обустройства полноценного съезда. Одним из решений вопроса может стать продление дороги от съезда с Киевского шоссе до Спортивной улицы. Объект будет готов уже в сентябре. От него можно будет провести дорогу прямо до хаба. Грузовики будут разворачиваться на пятьдесят третьем километре Киевского шоссе — новую эстакаду отроют в сентябре.

От некоторых жителей поступило предложение о возведении дороги к южной части хаба, примыкающей к Киевскому шоссе на два километра дальше от поселка. Пока ни один из проектов не был согласован.

Также обсудили тему оказания медпомощи. Так, узист из стационара будет переведен на полный рабочий день в поликлинику. Это позволит повысить число проводимых обследований. Часть пациентов будут направлять в Апрелевку. В сентябре начнет работать молодой специалист педиатр. Также организуют ежемесячные выезды кардиолога и эндокринолога. Ближайший запланирован на 21 мая.