Новые методы лечения кишечника применяют в Подмосковье

«Больных с синдромом раздраженного кишечника становится все больше и больше в нашей практике. Мы рассказывали коллегам о методах лечения таких пациентов, о применяемых при этом препаратах. Мы идем к тому, чтобы разработать какие-то новые методы диагностирования и лечения», — подчеркнула она.