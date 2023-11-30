Новые методы лечения кишечника применяют в Подмосковье
Фото: [Константин Семенец]
В настоящее время в Подмосковье проходит второй день VII Съезда терапевтов Московской области с международным участием. Передовые технологии лечения и современный подход к диагностике для гостей из более чем 30 стран мира представили сотрудники МОНИКИ. Среди них гастроэнтеролог ведущего подмосковного института Ольга Костюкевич.
Как рассказала специалист, сегодня настоящим бичом современного общества является синдром раздраженного кишечника.
«Больных с синдромом раздраженного кишечника становится все больше и больше в нашей практике. Мы рассказывали коллегам о методах лечения таких пациентов, о применяемых при этом препаратах. Мы идем к тому, чтобы разработать какие-то новые методы диагностирования и лечения», — подчеркнула она.
Ольга Костюкевич отметила, что в регионе стараются подходить к лечению таких пациентов комплексно. Привлекают не только гастроэнтерологов, но и психологов и психотерапевтов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.