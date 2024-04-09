Новые необходимые предметы добавили в подарочный набор «Я родился в Подмосковье»

В Подмосковье расширился состав подарочного набора «Я родился в Подмосковье!» от губернатора Московской области — коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что теперь в состав коробки также входят светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной. Глава ведомства Алексей Сапанюк отметил, что важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных. Именно поэтому было принято решение о расширении состава подарочного набора.

Напоминаем, что получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. При этом родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — двадцать тысяч рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, также, как и первые главные документы малыша.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству крупной поликлиники в подмосковном Королеве.