Новые рентген-аппараты установили в трех больницах Подмосковья

Новые цифровые рентген-аппараты были установлены в трех медучреждениях региона вместо устаревших аналоговых. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь оно доступно в детской поликлинике Егорьевска, в смешанной поликлинике №7 Воскресенской больницы и в хирургическом корпусе Шатурской больницы.

На оборудовании в Егорьевске планируется проводить 24 исследования в смену. В общей сложности в муниципалитете заменили пять единиц старого оборудования.

В регионе к концу года заменят все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. С начала года заменили семь единиц оборудования.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что в области здравоохранению уделяют особое внимание, активно возводят новые медучреждения и ремонтируют старые.