Новые рентгеновские аппараты и маммограф заработали в Подмосковье

В подмосковных больницах взамен устаревшего оборудования установили еще три новых рентгеновских аппарата и маммограф. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в Люберецкой больнице в поликлиниках № 5 и № 2 ввели в работу два современных рентген-аппарата и маммограф, в Лыткаринской — один цифровой рентген-аппарат, он появился во взрослой поликлинике № 2. На их закупку и ремонт кабинетов под их установку направили почти 75 миллионов рублей.

«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую. Кроме того, открываем новые кабинеты там, где прежде их не было», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отметим, что жители Подмосковья могут пройти рентген-диагностику бесплатно, по полису ОМС. Направление на нее выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.