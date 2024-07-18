Новые тротуары построили в Московской области

В Подмосковье в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построили 14 новых тротуаров вдоль региональных дорог, их обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас дорожники продолжают работы по строительству более 39 километров новых тротуаров в 17 округах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, по его словам, работы пройдут на центральной улице села Черкизово в Коломне, на участке от станции Клязьма до остановки «Мост» в Пушкино, а также на участке от Пятницкого шоссе до деревни Лопотино в Солнечногорске. В ведомстве уточнили, что новые тротуары уже появились в Коломне, Красногорске, Истре, Дзержинском, Щелкове, Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском, Талдомском и Дмитровском округах. До конца 2024 года в регионе построят более 65 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.