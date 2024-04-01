Новые высокоманевренные мусоровозы появятся в автопарке подмосковного регоператора ЭкоПромСервис

Кузов таких машин рассчитан на объем в восемь кубометров, они оснащены прессом, который позволяет уплотнить отходы в шесть раз. В контейнеры для отходов можно будет загружать маленькие емкости объемом 120, 240 или 360 литров, а также баки 0,75 и 0,8 кубометров и евроконтейнеры объемом 1,1 кубометра. Отметим, что в феврале 2024 года на маршруты Алексинского кластера, куда включены Солнечногорск, Клин и частично Химки, также вышли два новых бункеровоза ЛУИДОР 3010GT на базе шасси ГАЗ-C41R13 2023.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.