Новый аппарат МРТ появился в стационаре Видновской больницы

В стационаре Видновской клинической больницы ввели в работу новый магнитно-резонансный томограф, аппарат стал вторым в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем оснащать наши медицинские организации современным тяжелым оборудованием, в том числе аппаратами МРТ. Это важно для проведения качественной диагностики и обнаружения различных патологий на ранней стадии. На закупку и установку томографа в Видном было направлено порядка 100 миллионов рублей», — сообщила Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, за три года в Подмосковье установили 10 аппаратов МРТ, на эти цели направили почти 900 миллионов рублей. На новой технике смогут проводить диагностику органов брюшной полости и малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга. Жительница Видного Татьяна Акимова отметила, что появление новой техники является позитивным событием для пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.