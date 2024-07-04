Новый детсад в Лобне на 330 мест почти достроен

Строительная готовность нового детского сада в микрорайоне Катюшки в Лобне составляет девяносто семь процентов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ход возведения здания проверил замглавы муниципалитета Владимир Зиновьев. Сейчас на объекте трудятся свыше семидесяти рабочих, задействовано пять единиц техники.

Так, уже почти завершена внутренняя отделка помещений, вокруг детсада высадили газон и выкладывают тротуарную плитку. Полностью закончить работы планируют в августе. Посещать новое дошкольное учреждение смогут 330 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в сентябре в регионе откроют двадцать четыре новые школы.