Андрей Воробьев: 24 новые школы откроют в Подмосковье в День знаний

Двадцать четыре новые школы, а также десять новых детсадов будут открыты в регионе в День знаний. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На всех объектах сейчас идет финишная отделка и благоустройство территории. Мы также нашли уже 90% педагогов, которые будут там работать», - сказал Воробьев.

В числе этих учреждений — два воспитательно-образовательных комплекса в Красногорске. Кроме того, жители с нетерпением ждут открытия крупных школ в Котельниках, Лобне, Балашихе, Солнечногорске и других округах. Помимо этого, будут открыты корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде и кампус для педагогов в Технолицее имени В. И. Долгих.

Также будут открыты сорок одна школа и двадцать три детсада после капремонта. В нескольких учреждениях работы уже завершились. В их числе «Софьинская школа» в Раменском и два детских сада в Одинцово и Лотошино. На остальных объектах работы завершатся до двадцать пятого августа. Кроме того, до конца текущего года отремонтируют три садика, которые откроют в начале 2025-го.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».