Новый детский сад для трехсот воспитанников построят в подмосковном ЖК «Ярославский»

В новом садике запроектировано двенадцать групповых состоящих из помещений для воспитания, обучения и ухода за детьми. При этом в каждой групповой предусмотрена спальная, раздевальная, буфетная, игровая и туалетные комнаты. Также оборудуют физкультурный и музыкальные залы.

На сегодняшний день в ЖК «Ярославский» заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, две школы на 2100 мест, а также спортивная школа с инклюзивным образованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в подмосковном Красногорске.