Новый детский сад откроется в Подольске к началу учебного года

Детский сад, который возводят на улице Вокзальная в городском округе Подольск, планируют достроить к началу нового учебного года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Он будет рассчитан на 250 мест.

Стройготовность объекта превысила 80%, объект строят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В работах задействованы 43 рабочих и две единицы техники, которые завершают внутреннюю отделку, проводят чистовую отделку помещений, кладку плитки, приступают к благоустройству территории. В здании обустроят групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медкабинет и классы детского творчества. На прилегающей площадке — игровые площадки с беседками и теневыми навесами и спортивную площадку.

«Приведу своего сына Марата в новый сад. Он очень ждет встречи со своими друзьями и воспитателями. Также отведу в первый раз младшую дочь Ольгу», — поделилась жительница Подольска Евгения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.