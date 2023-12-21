Новый детский сад планируют построить в подмосковных Мытищах

Архитектурно-градостроительный облик дошкольного образовательного учреждения, которое планируется к реализации в городе Мытищи, одобрили в Мособлархитектуре.

По проекту будущее здание дошкольного учреждения рассчитано на 11 групп и 255 воспитанников. Общая площадь здания составит порядка четырех тысяч квадратных метров. Строительство объекта планируется начать в I квартале 2024 года и завершить IV квартале 2025 года.

В плане разноэтажное здание — от двух до трех этажей, имеет прямоугольную форму с выступающими блоками помещений. Фасады здания детского сада выполнены в современном стиле с использованием бетонного клинкера и керамогранитной плитки. Цветовая палитра представлена оттенками белого, серого и бежевого цвета.

Динамику фасадам придают декоративные рельефные элементы и оконные проемы разноразмерных прямоугольных форм. Визуальным акцентом выступают наружные оконные откосы ярко-охрового цвета. В том же цветовом решении исполнен козырек входной группы.

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