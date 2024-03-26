Новый детский сад построят в подмосковном Щелково

В городском округе Щелково на улице Неделина возведут новый детский сад, рассчитанный на 240 мест, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Его проектирование уже завершено, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство пройдет в рамках государственной программы Московской области, подготовительный этап работ начнется в апреле. В новом дошкольном учреждении появятся групповые ячейки, медблок, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. Рядом со зданием детского сада установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение. Территорию благоустроят и озеленят. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.