Новый детский сад продолжают строить в подмосковном Солнечногорске

Строители начали возводить третий этаж нового дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 320 детей, в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в здании площадью пять тысяч квадратных метров разместят 13 групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также административные и бытовые помещения. При этом новый детский сад построят к 1 сентября 2024 года.

В настоящее время на площадке задействовано двадцать пять рабочих, а также пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне третьего этажа здания, устройство инженерных сетей. Работы идут в соответствии с запланированным графиком.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.