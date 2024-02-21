Новый детский сад продолжают возводить в микрорайоне Центр-2 в Балашихе

На сегодняшний день строители завершили монолитные работы по возведению здания нового дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Центр-2 в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящее время строители ведут кладку наружных и внутренних стен, а также устройство инженерных коммуникаций в подвале и первом этаже. Примечательно, что все работы идут в соответствии с запланированным графиком.

В трехэтажном здании предусмотрено размещение просторных групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, залов для занятий музыкой и физкультурой, медицинского блока с процедурным кабинетом, пищеблока.

Открытие детского сада запланировано уже на 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев уже сообщал, что около 80 школ и детсадов построят в Подмосковье в текущем году.