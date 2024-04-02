Новый детский сад продолжают возводить в миниполисе «8 Кленов» в Красногорске

В настоящий момент готовность детского сада, рассчитанного на 135 мест, в жилом комплексе «8 Кленов» на территории городского округа Красногорск составляет уже более 80 процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что девелопер проекта «Сити21» возводит дошкольное учреждение в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Сейчас на объекте идет устройство слаботочных систем и монтаж системы электроснабжения, а также отделка помещений.

Примечательно, что данное дошкольное учреждение расположится на двух этажах жилого корпуса № 1. Он рассчитан на пребывание 6 групп детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Каждая групповая полного дня спланирована как изолированный блок, в котором предусмотрены: раздевальная, групповая, спальная, туалетная и буфетная.

Накануне губернатор Андрей Воробьев напомнил, что «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу действует в Подмосковье.