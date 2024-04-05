Новый детский сад продолжают возводить в подмосковном Сергиевом Посаде

Строители в настоящее время выполняют устройство фундамента, а также вынос инженерных сетей на месте нового детского сада, рассчитанного на 280 малышей, в микрорайоне Зубачево поле в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания детского сада составит почти пять тысяч квадратных метров. В нем разместят входные группы, групповые ячейки со спальнями, игровыми и столовыми, помещения медблока, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. А на прилегающей территории разместят игровые и физкультурно-спортивные площадки с теневыми навесами.

Примечательно, что завершить строительство данного дошкольного образовательного учреждения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.