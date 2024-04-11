Новый детский сад в Солнечногорске готов почти наполовину

В микрорайоне Рекинцо Солнечногорска продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, его стройготовность превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 45 рабочих и три единицы техники. Завершается сборка модульных конструкций здания, ведутся отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении.

Объект возводят в рамках госпрограммы Московской области с использованием технологии «Pro Module» Концерна КРОСТ, работы планируют завершить в конце лета 2024 года. В детском саду разместят групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещения для занятий творчеством, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, теневые навесы и беседки, детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.