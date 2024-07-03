Новый фельдшерско-акушерский пункт вскоре откроется под Солнечногорском

Работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании один этаж, его площадь составляет 200 квадратных метров. Там обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, аптечный пункт, палату для пациентов и помещение для персонала. Рядом с ФАПом появились парковка и места для отдыха. Врачи будут обслуживать около 1,5 тысячи жителей, в смену планируют принимать 36 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.