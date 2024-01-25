Новый флюорографический аппарат появился в исправительной колонии подмосковного УФСИН

В медицинской части можайской исправительной колонии № 5 УФСИН России по Московской области установили новый флюорографический аппарат, его ввели в работу в рамках продолжающейся модернизации материально-технической базы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оборудование позволит диагностировать заболевания легких и органов грудной клетки, с его помощью можно получить снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке на пациента. Начальник ФКУЗ МСЧ-50 Наталья Бернгардт отметила, что проведение медицинских обследований заключенных является одним из самых надежных способов выявления изменений в органах грудной клетки на ранних стадиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.