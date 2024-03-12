Новый ФОК достроили в деревне Путилково в подмосковном Красногорске

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключение о соответствии проектной документации физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Путилково в городском округе Красногорск.

Напоминаем, что строить данный спортивный объект начали еще в феврале 2016 года. Площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет почти тринадцать с половиной тысяч квадратных метров.

Здесь откроют два бассейна для взрослых и детей, несколько залов для групповых и индивидуальных занятий, зону тренажеров, фито-бар и салон красоты. Также в здании предусмотрены кладовые для посетителей — восемьдесят помещений, где будущие клиенты комплекса смогут оставлять свои вещи и спортинвентарь.

А также в здании физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрен магазин спортивных товаров, который оснащен отдельным входом для того, чтобы разделить поток посетителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.