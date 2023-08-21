Новый горнолыжный курорт появится в Подмосковье

Компания «СК Вектор-В» планирует построить горнолыжный комплекс в Истре. Застройщик направил объект в ЦСС при областном Правительстве на этапе проектирования, сообщает Минжилполитики Подмосковья.

В проект планируют инвестировать 150 миллионов рублей. Из естественного склона здесь создадут горнолыжный спуск длиной 200 метров, рядом построят гостиничный комплекс с рестораном, спа-зоной с открытым бассейном и модульными домами. Реализовать проект планируют в 2024–2025 годы. Отметим, что проект будет сопровождать менеджер ЦСС.

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