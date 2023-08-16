Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Дмитров встретился с директорами, учителями и родителями школьников, а также обсудил с ними сроки сдачи новых образовательных учреждений в муниципалитете.

Глава региона сообщил, что всего в области в этом году будут открыты три десятка школ. Строительство новых учреждений необходимо, так как в регионе с каждым годом растет число учеников. В этом году оно увеличилось на 43-45 тысяч.

«В Дмитровском городском округе две школы строятся, знаем, что они важные, в том числе большая – на 1,1 тысячи мест. Запрос на нее огромный. Неудобство испытывали и родители, и дети, конечно. С нового года она будет практически заполнена. Также здесь реализуем программу «Открытый стадион», чтобы там могли заниматься спортом все желающие», - рассказал Воробьев.

Школа расположена в микрорайоне №5. Сейчас степень ее готовности – 65%. В первом квартале 2024 года школа откроется для учащихся 2-8 классов. В сентябре следующего года – для учащихся всех классов. Для работы подобрали уже 35 учителей. Открытие школы позволит ликвидировать вторую смену в школе №3 и разгрузить Лицей №4. Школа будет инженерного профиля. В ней будут углубленно изучать физику и информатику. В 2024 году на территории разместится «Кванториум».

Также 1 сентября в ЖК «Мечта» откроется школа на 550 мест. Образовательное учреждение в селе Озерецкое станет одним из зданий Останкинской СОШ, в основном корпусе которой учится 938 ребят при мощности 490 мест. Педагогический коллектив здесь уже укомплектован. Завершить работы планировали в 2024-м, но удалось передвинуть сроки, и учеба в школе начнется уже 1 сентября. Сейчас готовность объекта – более 90%.

Ранее Воробьев проверил ход капремонта медицинского колледжа в Дмитрове.