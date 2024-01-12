Новый кластер ИЖС на шесть тысяч жителей появится в Истре

Проект будет реализован в шесть очередей на нескольких участках общей площадью почти 290 гектаров. Планируется возвести отдельно стоящие коттеджи высотой до двух этажей, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры, в том числе школу на 825 мест, несколько детсадов на 400 малышей, поликлинику.

Общественные пространства будут благоустроены. Также проект предусматривает создание рекреационных зон: коворкинга, банного комплекса, плейхабов для детей и клубного дома.

Кластер рассчитан на шесть тысяч жителей. Строительство первой очереди завершится к 2026 году, а всего комплекса — к 2032 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что строительство транспортной инфраструктуры в Подмосковье важно синхронизировать с возведением нового жилья.