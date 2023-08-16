Губернатор Подмосковья: важно синхронизировать строительство дорог и жилья
Фото: [Павел Попов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что строительство транспортной инфраструктуры важно синхронизировать с возведением нового жилья.
«Очень важно, чтобы это развитие было сбалансированным. Растут дома, но очень важно, чтобы тротуары, дорожная сеть, автобусы, опять все это было синхронизировано», - сказал глава региона.
Воробьев также отметил важность возведения дополнительных развязок в области. По его словам, они позволяют активнее пользоваться ЦКАД. Удобные съезды и заезды на дорогу повышают эффективность концессий, по которым были эти дороги построили.
«В частности, для нас, для Московской области, для жителей ряда восточных направлений, Дмитровского шоссе, крайне важны дополнительные развязки, которые позволят более активно пользоваться ЦКАД, в том числе и грузовому транспорту», - сказал Воробьев.