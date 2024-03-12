Новый клуб «Активное долголетие» открыли в Московской области

«Мы постоянно развиваем наш проект не только новыми занятиями, но и открываем дополнительные клубы, где каждый может найти себе занятие по душе. Отмечу, что по просьбе жителей в Красногорске в Павшинской пойме весной мы откроем еще один клуб», — добавила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.