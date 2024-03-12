Новый клуб «Активное долголетие» открыли в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В торговом центре «Июнь» в Мытищах открылся 65-й филиал «Активного долголетия», на сегодняшний день проект губернатора Московской области Андрея Воробьева объединяет более 315 тысяч пенсионеров. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы постоянно развиваем наш проект не только новыми занятиями, но и открываем дополнительные клубы, где каждый может найти себе занятие по душе. Отмечу, что по просьбе жителей в Красногорске в Павшинской пойме весной мы откроем еще один клуб», — добавила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве уточнили, что в весенний сезон для участников проекта будут проводить экскурсии в павильоны ВДНХ в Москве, занятия по боевым искусствам, журналистике, созданию деревянных изделий, восстановлению родового древа и не только. Ознакомиться с другими подробностями можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.