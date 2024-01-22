Новый конноспортивный клуб появится вблизи деревни Токарево в Волоколамском округе

Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного Совета Московской области одобрила облик конноспортивного клуба, который планируется к реализации в Волоколамском городском округе, в сельском поселении Осташевское, вблизи деревни Токарево.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что по проекту многофункциональное сооружение общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров рассчитано на комфортные занятия и постой почти сорока лошадей. Объект планируется реализовать в 2026 году.

Здание представляет собой одноэтажный вытянутый объем прямоугольной формы в плане. Основным архитектурным элементом облика выступают выразительные арочно-сводчатые конструкции, которые визуально расширяют пространство и создают ритмичность фасадов. Округлые формы витражного остекления с жемчужно-серыми алюминиевыми профилями завершают композиционную целостность и одновременно выполняют функцию дополнительного дневного освещения.

«Стоит отметить, что при возведении здания используют традиционный метод создания арочных сводов и стен. Современная интерпретация элементов классической архитектуры создает особую атмосферу и придает выразительность облику», — прокомментировала Александра Кузьмина, главный архитектор Московской области.

Архитектурно-пространственные решения будущего конноспортивного клуба сформированы на основе функционального зонирования, исключено пересечение потоков гостей, персонала и спортсменов. Содержание лошадей предусмотрено в круглогодичных индивидуальных денниках. Конюшни оборудованы группой обслуживающих помещений: фуражной, ковочной, амуничной, мойкой, солярием, раздевалками, ветеринарным кабинетом, хозяйственными блоками.

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