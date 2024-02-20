Новый корпус школы откроется в Ступино к 1 сентября

В микрорайоне «Новое Ступино» одноименного округа продолжается строительство пристройки к школе, рассчитанной на 550 мест, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Ее планируют открыть к 1 сентября 2024 года.

«Объект возводится в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Ведется устройство перехода между корпусами школы, завершаются фасадные работы, а внутри ведется чистовая отделка помещений», — говорится в сообщении.

В пристройке будет три этажа, ее площадь превысит 10,4 тысячи квадратных метров. В здании разместят учебные классы, групповые ячейки для дошкольного отделения, лаборантские, медблок, два спортивных зала, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.