Новый магазин появился в подмосковном Пушкино

В микрорайоне Звягино Пушкинского округа открылся новый магазин «У`дачный», его общая площадь превышает 60 квадратных метров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в новом магазине покупатели могут приобрести выпечку, свежую мясную, рыбную, молочную продукцию и другие продукты, товары для дома и не только. В общей сложности в округе расположены более 1,3 тысячи торговых объектов, 574 из них — продовольственные магазины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.