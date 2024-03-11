Новый магазин сетевой торговли открылся в Московской области

В микрорайоне «Кузнечики» в городском округе Подольск открылся новый супермаркет «Чижик», который представляет собой проект магазинов низких цен группы X5. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что площадь нового магазина составляет 390 квадратных метров. Его открыли на улице Ак. Доллежаля, д. 3 вблизи жилых домов, реализация проекта позволила создать новые рабочие места для жителей микрорайона. Для покупателей доступен широкий ассортимент товаров по низким ценам, в том числе, кондитерские и колбасные изделия, молочная и мясная продукция, различные напитки, товары для дома и не только.

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