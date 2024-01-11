Новый многоуровневый паркинг на 800 машино-мест построили в Красногорске

В жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске появился многоуровневый паркинг на восемьсот машино-мест.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Девелопер проекта — группа компаний «Гранель», уточнили в ведомстве. Площадь восьмиэтажного паркинга превышает двадцать две тысячи квадратных метров. Для безопасности там предусмотрены система видеонаблюдения и пост охраны.

Также в здании паркинга будет построено помещение, в котором разместится магазин запчастей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области после капитального ремонта открыли три автостанции.