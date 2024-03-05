Новый паркинг начали возводить в подмосковном ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

Министерство жилищной политики Московской области выдало MR Group разрешение на строительство двух отдельно стоящих корпусов наземного паркинга, в которых будут обустроены почти тысяча машиномест. Два одинаковых здания девелопер запроектировал между корпусами «Нестеров» и «Васнецов».

Ожидается, что строения будут вписаны в окружающую визуальную среду благодаря «парящим» элементам фасадов в цвет неба. В таких конструкциях больше места и всегда есть возможность организовать комфортные разъезды.

Так, в здании, расположенном рядом с корпусом «Нестеров», будет функционировать плавательный центр. Кроме того, будут оборудованы сауна и хамам. А в здании, расположенном рядом с корпусом «Васнецов», будет открыт супермаркет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.