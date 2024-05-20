Новый переход появится на подмосковной станции Купавна

Строительство нового подземного пешеходного перехода началось на станции Купавна Горьковского направления Московской Железной дороги. Об этом заявили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ожидается, что данный переход соединит Новый и Старый город, а также обеспечит выход пассажиров на платформу №2, который оборудуют лифтом. В настоящее время железнодорожники уже подготовили котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода.

Ожидается, что новый тоннель заменит два существующих одноуровневых пешеходных перехода, и позволит повысить уровень безопасности граждан, пересекающих железнодорожные пути.

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