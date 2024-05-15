Новый продуктовый магазин появился в подмосковном Одинцово

На улице Маршала Толубко в Одинцово открылся новый продуктовый магазин «Нара Маркет». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в нем местные жители смогут приобрести фрукты, овощи, мясные и рыбные деликатесы, выпечку, молочные продукты, товары первой необходимости, товары для дома и не только. Сегодня в честь открытия магазина в округе состоится праздник (0+).

«В программе: ростовая кукла, бесплатная сладкая вата и аквагрим для детей. Режим работы магазина «Нара Маркет»: 8:00–23:00», — добавили в сообщении.

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