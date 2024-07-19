Новый производственно-складской комплекс появится в Ногинске

Проект находится на сопровождении в Центре содействия строительства при Правительстве Московской области, его реализуют в два этапа. В комплексе будут осуществлять прием, складирование и хранение товаров народного потребления, комплектацию заказов по заявкам торгующих организаций и не только. На первом этапе грузооборот составит более 14 тысяч тонн товаров в год, на втором — более 24 тысяч тонн. Поле реализации проекта в округе появится 60 новых рабочих мест. Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.