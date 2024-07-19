Новый производственно-складской комплекс появится в Ногинске
Фото: [Константин Семенец]
В Ногинске на улице Тополиная построят производственно-складской комплекс, застройщиком выступит АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Проект находится на сопровождении в Центре содействия строительства при Правительстве Московской области, его реализуют в два этапа. В комплексе будут осуществлять прием, складирование и хранение товаров народного потребления, комплектацию заказов по заявкам торгующих организаций и не только. На первом этапе грузооборот составит более 14 тысяч тонн товаров в год, на втором — более 24 тысяч тонн. Поле реализации проекта в округе появится 60 новых рабочих мест. Завершить строительство планируют во втором квартале 2026 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.