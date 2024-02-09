Новый рентген-кабинет открылся в филиале областного противотуберкулезного диспансера

Новый рентген-кабинет начал работать в «Орехово-Зуевском» филиале Московского областного противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Устаревшее аналоговое оборудование обновили по программе губернатора Подмосковья. Теперь исследования в филиале проводятся на современном цифровом аппарате отечественного производства.

На новом оборудовании можно проводить до ста исследований в день. Полученные снимки сразу будут загружаться в единую рентгенологическую систему Подмосковья. Таким образом, врачи любых медучреждений региона смогут ознакомиться с ними и проконсультировать пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поликлиника в жилом комплексе «Пригород Лесное» будет достроена до конца текущего года.